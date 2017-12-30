بالصور.. الفنان خالد عبدالرحمن يعتذر لجمهوره خلال حفل بالرياض
اعتذر الفنان خالد عبدالرحمن، إلى جمهوره أثناء الحفل الذي أقيم على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض؛ بسبب آلام صدره نتيجة البرد.
وقال الفنان : ” ألتمس منكم العذر والله إني مشارك وصدري تعبان من البرد فاعذروني لو قصرت بس الله يحفظكم ويزيل عنكم كل مكروه إن شالله ” .
وتفاعل الجمهوري بشكل كبير مع أغاني المطرب، وقال لهم: ” الليلة تفاعلكم تفاعل نجوم.. أنتم النجوم الليلة ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1884 ] نشر منذ 4 ساعات
ياررررررررررب ررررررررررررحمتكككككككك