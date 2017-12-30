بالصور.. الفنان خالد عبدالرحمن يعتذر لجمهوره خلال حفل بالرياض

أماني الغامدي(صدى):

اعتذر الفنان خالد عبدالرحمن، إلى جمهوره أثناء الحفل الذي أقيم على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض؛ بسبب آلام صدره نتيجة البرد.

وقال الفنان : ” ألتمس منكم العذر والله إني مشارك وصدري تعبان من البرد فاعذروني لو قصرت بس الله يحفظكم ويزيل عنكم كل مكروه إن شالله ” .

وتفاعل الجمهوري بشكل كبير مع أغاني المطرب، وقال لهم: ” الليلة تفاعلكم تفاعل نجوم.. أنتم النجوم الليلة ” .