براعم مدرسة جدة أبطالاً لتايكوندو المملكة

محمد السعران(صدى):

أقيمت وعلى صالة نادي الانصار بالمدينة المنورة منافسات بطولة المملكة المفتوحة للتايكوندو لدرجة البراعم بمشاركة 170 لاعباً يمثلون 23 فريقاً من مختلف مناطق المملكة .

وقد حقق وبجدارة لقب البطولة فريق مدرسة نادي جدة وحل – المتصدر – نادي السلام في الوصافة ونادي كميت ثالثاً وفنون آسيا رابعاً فيما نال نادي الصواب لقب النادي المثالي في البطولة ولاعب فنون آسيا عزام المالكي جائزة أفضل لاعب في البطولة .

وحضر ختام البطولة وتتويج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد نوح قاضي الذي أشاد بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة رغم كثافة المشاركين والدور الرائع لحكام البطولة الذين وفقوا في إدارة المنافسات كما وجه شكره للجهات المساندة في إقامة تلك البطولة بدءً من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمدينة المنورة ونادي الأنصار على استضافهم للبطولة ولجمعية الهلال الأحمر السعودي على تعاونهم ولكافة المشاركين في البطولة من لجان تحكيم وتنظيم وفرق ومدربين ولاعبين .

وقد أشرف على هذه البطولة فنياً رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران وتحكيمياً رئيس لجنة الحكام فايز السلولي – الحكم العام للبطولة .