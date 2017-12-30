مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستعد لتشغيل المعهد العالي للتدريب التقني والمهني

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات لتشغيل المعهد العالي للتدريب التقني والمهني الذي سيتم إطلاقه في مارس المقبل؛ لتلبية احتياجات المدينة وقطاعاتها المختلفة.

وتسعى المدينة إلى افتتاح المعهد؛ لضمان تحقيق أعلى معايير التعليم المهني لتعزيز وتنمية مهارات القوى العاملة خاصة السعودية منها ورفع مستوى الانتاجية، الأمر الذي يُحفِّز على استمرارية عمليات البناء والتطوير وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.