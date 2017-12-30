مفتي المملكة يُحذر الآباء من شيء خطير قد يضيع أبنائهم

نايف السالم(صدى):

حذَر مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الآباء والأمهات من خطر أصحاب السوء على أبنائهم ومن مجالسهم واستراحاتهم.

وأكد سماحة المفتي، أن الأبناء قد يصاحبون أناسًا أشرارًا يفسدون أخلاقهم بالوقوع في براثن المخدرات والمسكرات والفواحش والمنكرات، موجهاً الآباء بتحذير أبنائهم وسؤالهم ” أبن ذهبوا ومن أين أتوا ” في حال غيابهم عن المعتاد.

جاء ذلك رداً على سؤال لإحدى الأمهات التي أعربت في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى عن قلقها من سلوك أصدقاء ولدها وشكها في حسن نواياهم وأعمالهم؟ مجيبًا لها: ” عليك بنصحه وتوجيهه وتعليمه على الخير وتحذيره من جلساء السوء، وبأنه لا خير فيهم يدمرون أخلاق الإنسان وكرامته ” .