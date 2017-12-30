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مفتي المملكة يُحذر الآباء من شيء خطير قد يضيع أبنائهم

مفتي المملكة يُحذر الآباء من شيء خطير قد يضيع أبنائهم
نايف السالم(صدى):

حذَر مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الآباء والأمهات من خطر أصحاب السوء على أبنائهم ومن مجالسهم واستراحاتهم.

وأكد سماحة المفتي، أن الأبناء قد يصاحبون أناسًا أشرارًا يفسدون أخلاقهم بالوقوع في براثن المخدرات والمسكرات والفواحش والمنكرات، موجهاً الآباء بتحذير أبنائهم وسؤالهم ” أبن ذهبوا ومن أين أتوا ” في حال غيابهم عن المعتاد.

جاء ذلك رداً على سؤال لإحدى الأمهات التي أعربت في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى عن قلقها من سلوك أصدقاء ولدها وشكها في حسن نواياهم وأعمالهم؟ مجيبًا لها: ” عليك بنصحه وتوجيهه وتعليمه على الخير وتحذيره من جلساء السوء، وبأنه لا خير فيهم يدمرون أخلاق الإنسان وكرامته ” .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1884 ] نشر منذ 5 ساعات

نعم يجب على اوليا الأمور ان ينتبهوا لمن استراعهم الله رعيته فتيان الاختبارات يكثر فيها المجرمون وأصحاب المخدرات

[ عدد التعليقات: 40805 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير ياشيخما الجليل وبارك فيك ,, آمين ,,

,, هذا هو المطلوب وهو الواجب على اولياء الأمور ,,

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