أمريكا تدين اعتقال المتظاهرين السلميين في إيران

طهران(صدى):

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، موجة الاعتقالات التي سنتها السلطات الإيرانية على المتظاهرين السلميين.

كما دعت خارجية أمريكا، جميع الدول؛ إلى دعم مطالب الشعب الإيراني لنيل حقوقه الأساسي وإنهاء الفساد بالدولة.

وألقت الشرطة الإيرانية، القبض على عدد من المتظاهرين المحتجين على ارتفاع الأسعار.