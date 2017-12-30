أمريكا تدين اعتقال المتظاهرين السلميين في إيران
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، موجة الاعتقالات التي سنتها السلطات الإيرانية على المتظاهرين السلميين.
كما دعت خارجية أمريكا، جميع الدول؛ إلى دعم مطالب الشعب الإيراني لنيل حقوقه الأساسي وإنهاء الفساد بالدولة.
وألقت الشرطة الإيرانية، القبض على عدد من المتظاهرين المحتجين على ارتفاع الأسعار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24668 ] نشر منذ 5 ساعات
قسم باالله أنهم رجال
المتظاهرين
خلاص المسألة صارت حياة أو موت
بيسجنونهم كلهم
وين السجون الي تكفيهم كلهم
تظاهروا وأحرقوا إيران كلها
الروح مايشيلها الا الي خلقها
أما البشر مثلك
مايقدر يقتلك الا مره وحده
بس🤔