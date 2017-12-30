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السيارات تنتشر في الطائف بدون صدام خلفي.. والمرور تحذر

السيارات تنتشر في الطائف بدون صدام خلفي.. والمرور تحذر
عبدالعزيز القثامي(صدى):

انتشرت في الفترة الأخيرة، مركبات تتجول في أنحاء محافظة الطائف، بدون صدام خلفي، في مخالفة صريحة لقوانين المرور.

وكانت إدارة المرور قد حذَرت قائدي المركبات من عدم قيادة المركبة بدون توفر التجهيزات اللازمة مشددة على منع قيادة المركبة بدون صدام حتى وإن كان نزعه بسبب حاجته للصيانة.

كما نبهت على قائد المركبة إيقاف مركبته وعدم استخدامها حتى يتم وضع الصدام بالشكل النظامي المصرح به.


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