الخارجية اليمنية تطالب بتغيير جذري لطاقم مكتب المنسق الأممي في اليمن

فهمي محمد(صدى):

استنكر مصدر بوزارة الخارجية اليمنية، بيان منسق الشئون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكجولدريك، الذي أصدره أمس الخميس ولم يتطرق فيه إلى انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجاهل الأوضاع المأساوية لليمن التي تسبب فيها الإرهابيين.

ووصف المصدر، بيان المسؤول الأممي بـ ” المنحاز ” للمليشيا الإرهابية، مشيراً إلى أنه كان يمكنه التواصل مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف؛ للاستفسار وتقصى الحقائق عن تلك المعلومات المضللة التي جاءت في البيان.

ودعا المصدر، إلى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة ماكجولدريك ما يتيح تقييم أخلاقي وحقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها المليشيات الإرهابية الحوثية.