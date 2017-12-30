” داعش ” يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان بالقاهرة

القاهرة(صدى):

أعلنت وسائل إعلام تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع، صباح اليوم الجمعة، على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أكدوا أن مسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.