” داعش ” يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان بالقاهرة
أعلنت وسائل إعلام تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع، صباح اليوم الجمعة، على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أكدوا أن مسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 60 دقيقة
داعش وما أدراك ما داعش
jamalco[ عدد التعليقات: 5751 ] نشر منذ 50 دقيقة
داعش هم الإخوان كتائب القسام وكتائب بيت المقدس فصيل من الإخوان وسابق هما أعلنا علنا على الملأ إنظمامهم لداعش وحتما حتسفر التحقيقات هم ورى ماحدث جاؤا من فتحت المعبر كالمعتاد