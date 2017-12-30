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” داعش ” يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان بالقاهرة

” داعش ” يتبنى الهجوم على كنيسة حلوان بالقاهرة
القاهرة(صدى):

أعلنت وسائل إعلام تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع، صباح اليوم الجمعة، على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أكدوا أن مسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5751 ] نشر منذ 50 دقيقة

داعش هم الإخوان كتائب القسام وكتائب بيت المقدس فصيل من الإخوان وسابق هما أعلنا علنا على الملأ إنظمامهم لداعش وحتما حتسفر التحقيقات هم ورى ماحدث جاؤا من فتحت المعبر كالمعتاد

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