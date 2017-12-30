اعترافات بتسلم ” القديحي ” كراتين أسلحة ونقلها من تاروت للعوامية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اعترف عدد من الموقوفين على خلفية تورطهم في الأحداث الإرهابية لجهات التحقيق عن قيام المطلوب ميثم القديحي بقيادة هجوم مسلح على مركز شرطة تاروت وإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء مرورها بمدخل القطيف.

كما قال أحد المشاركين -موقوف حاليا لدى الجهات الأمنية- للمطلوب الأمني مثيم القديحي في إحدى الجرائم الإرهابية التي نفذها على تسليمه للقديحي ستة كراتين ذخيرة سلاح رشاش لاستخدامها في إطلاق النار على دوريات الأمن ومواجهة رجال الأمن، إضافة لقيام المطلوب ميثم القديحي بالقدوم من بلدة تاروت إلى بلدة العوامية من أجل استلامه أسلحة واستخدامها لاستهداف رجال الأمن.

يشار إلى أن المطلوبين الأمنيين الثلاثة المتورطين في قتل الشيخ محمد الجيراني ” محمد حسين علي آل عمار، ميثم علي محمد القديحي، علي بلال سعود الحمد ” ، سبق تورطهم أيضا في جرائم إرهابية أخرى قاموا بتنفيذها في محافظة القطيف وبلدتي العوامية وتاروت ” شرقي السعودية ” ،تتمثل في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، والاعتداء على مرافق ومنشآت أمنية وعامة، وجرائم جنائية من سطو وسلب وتجمعات غوغائية لتعطيل الحياة العامة.

ويعد المطلوب ميثم القديحي أحد الإرهابيين الثلاثة المتورطين في اغتيال الشهيد، من أخطر المطلوبين لتورطه في جرائم كبيرة شهدتها العوامية، ومنها قيادة هجمات مسلحة على رجال الأمن.