بالإنفوجرافيك.. المملكة الأقل عالميًا في نسبة القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

تسعى المملكة لتحقيق رفاهية مواطنيها بأقل تكلفة ممكنة ، وهذا ما حققته خلال الفترة الماضية بتطبيقها لقانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% فقط ، على الرغم من أن دول مجموعة العشرين تطبقها بنسب أعلى بفوارق كبيرة .

ويوضح الإنفوجرافيك التالي هذه النسب التي تطبق بها ضريبة القيمة المضافة في كل دولة بما فيهم المملكة :