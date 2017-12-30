بالإنفوجرافيك.. المملكة الأقل عالميًا في نسبة القيمة المضافة
تسعى المملكة لتحقيق رفاهية مواطنيها بأقل تكلفة ممكنة ، وهذا ما حققته خلال الفترة الماضية بتطبيقها لقانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% فقط ، على الرغم من أن دول مجموعة العشرين تطبقها بنسب أعلى بفوارق كبيرة .
ويوضح الإنفوجرافيك التالي هذه النسب التي تطبق بها ضريبة القيمة المضافة في كل دولة بما فيهم المملكة :
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 1 ساعة
الاقل عالميا في دفع الضراءب لكنها الأكثر في فواتير الكهربا والماء والانترنت
jamalco[ عدد التعليقات: 5751 ] نشر منذ 46 دقيقة
تصبحو على خير نووووووووووووووووم النوم عباده