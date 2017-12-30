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بالإنفوجرافيك.. المملكة الأقل عالميًا في نسبة القيمة المضافة

بالإنفوجرافيك.. المملكة الأقل عالميًا في نسبة القيمة المضافة
نايف السالم(صدى):

تسعى المملكة لتحقيق رفاهية مواطنيها بأقل تكلفة ممكنة ، وهذا ما حققته خلال الفترة الماضية بتطبيقها لقانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% فقط ، على الرغم من أن دول مجموعة العشرين تطبقها بنسب أعلى بفوارق كبيرة .

ويوضح الإنفوجرافيك التالي هذه النسب التي تطبق بها ضريبة القيمة المضافة في كل دولة بما فيهم المملكة :

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 1 ساعة

الاقل عالميا في دفع الضراءب لكنها الأكثر في فواتير الكهربا والماء والانترنت

[ عدد التعليقات: 5751 ] نشر منذ 46 دقيقة

تصبحو على خير نووووووووووووووووم النوم عباده

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