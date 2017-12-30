” بكتيل ” تعلن عن 14 وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة بكتيل السعودية BECHTEL، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، عن توفر 14 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم وأوضحت الشركة أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

مهندس أول سلامة الأنظمة.

مدير لوحة التحكم.

مهندس أول الضمان والشهادات.

مهندس كهربائي أول حقل.

مهندس العمليات والصيانة.

مهندس ميكانيكي.

أخصائي/ مخطط المطالبات.

مهندس كهرباء وميكانيكا (عقود).

مدير الهندسة- محطة العمل.

مهندس أول ميكانيكا/ تصاميم الأنابيب.

مخطط حضري أول.

مهندس مشروع- الطرق.

مدير العقود (وظيفتين).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، هنــــــــــا.