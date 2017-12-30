مدير فرع هيئة السياحة يقف على مواقع إقامة الفعاليات بالمخواة

أحمد الزهراني(صدى):

وقف مدير عام فرع هيئة السياحة بمنطقة الباحة الأستاذ زاهر بن محمد الشهري على مواقع إقامة فعاليات المهرجان الشتوي الثامن بمحافظة المخواة ، وشملت الزيارة مواقع التخييم والتطعيس بمركز ناوان و الساحة الشعبية بمحافظة المخواة التي ستحتضن حفل إفتتاح المهرجان ، كما تجول في خيمة الأسر المنتجة ومقر مهرجان التسوق والترفيه .

وقد أثنى في نهاية الجولة على الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة مثمناً لمحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا جهوده المبذولة ، مؤكداً أن الاستعدادات لانطلاقة فعاليات المهرجان الشتوي الثامن كبيرة ومتميزة وتعكس حجم إهتمام اللجان المختلفة ، كما أشاد بتنوع البرامج وإمتدادها وإهتمامها بمختلف الشرائح مؤكداً أن فرع الهيئة بالمنطقة يتابع باهتمام ماينفذ من فعاليات تساهم في نشر مفهوم السياحة وترسيخه في الأذهان عبر رفع مستوى السياحة الداخلية وبرامجها ، وختم حديثه بأن توجيهات سمو أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود تؤكد على ضرورة بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات من أجل الإسهام في تنشيط الحراك السياحي في المملكة متمنياً لهذا المهرجان النجاح وللقائمين عليه التوفيق الدائم .