” هاليبورتون ” تعلن وظائف شاغرة في الخبر

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة هاليبورتون Halliburton المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظة الخبر.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدء من أمس الخميس.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مشرف أول موقع.

مهندس حقل- الحفر الموجه.

فني ميكانيكي أول.

فني أول إلكترونيات.

مشرف ثاني موقع.

مشغل أول خدمات.

فني أول صيانة الأدوات.

مشغل أول خدمات- اختبار بئر السطح.

مهندس حقل.

فني ميكانيكي ثالث.

أخصائي التوظيف.

وبينت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع

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