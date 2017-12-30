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ماكدونالدز تحذر من تناول وجبات في 169 فرعا لها بالهند

ماكدونالدز تحذر من تناول وجبات في 169 فرعا لها بالهند
نيودلهي(صدى):

حذرت مجموعة مطاعم ” ماكدونالدز ” العالمية عملائها من تناول وجبات في أكثر من 100 فرع تابع لها بالهند لمخالفته المواصفات المتعلقة بمعايير الجودة والسلامة في بيان لها اليوم الجمعة .

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه لا توجد مخاطر صحية تتعلق بهذا الأمر في حوالي 169 مطعمًا نصحت بعدم تناول الوجبات بها في الهند ، حيث أنه منذ إنهاء التعاقد مع هذه الدولة لم تتمكن ماكدونالدز الهندية من التحقق من مطاعمها إذا كانت تدار من جانب ” CPRL ” في شمال وشرق البلاد ، وما إذا كانت من ناحية أخرى تخضع لمعايير الصحة والسلامة من عدمه .

وكانت ” ماكدونالدز ” قد واجهت صعوبات لفترة طويلة في سبيل منح امتيازها لـ CPRL على مدار سنوات ، وهو ما اضطرها لإنهاء امتيازها الممنوح لها منذ أربعة أشهر .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5751 ] نشر منذ 1 ساعة

أكل البيت ولا منو أحلا تسلم يد ست الستات كلو بالهنا والشفا ومطرح مايسري يمري

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