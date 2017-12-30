11ألف ريال غرامة لعامل يضع سيجارة علي رغيف الخبز بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أفاد رئيس بلدية الساحل بمنطقة عسير، المهندس علي جلبان، عن ملابسات المقطع المتداول لعمال في مخبز بمركز القحمة، يضع أحدهم لفافة تبغ على عجينة الخبز.

وأكد ” جلبان ” ، أن البلدية أغلقت المخبز المخالف، ورفعت بشأن العمالة للجهات المختصة، مشيرًا في بيانٍ له، مساء اليوم الجمعة، إلى أنه ” عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توثيقه من طرف مواطن، ورصد من خلاله بعض المخالفات، تلقت البلدية المقطع الذي يوضح وجود بعض الملاحظات الصحية في أحد المخابز الواقعة ضمن نطاق عملها؛ فتم توجيه المراقبين الصحيين للكشف على المخبز المشار إليه في المقطع المتداول ” .

وأوضح أنه ” تم ضبط المخالفات، وإغلاق المخبز كإجراء احترازي، واتخاذ التدابير اللازمة، وتطبيق الغرامات البلدية عليه حسب النظام، التي بلغت 11 ألف ريال ” ، لافتًا إلى أنه “ جرى الرفع بالوقائع لرئيس مركز القحمة لمخاطبة الجهات المختصة، ولا يزال المحل مغلقًا حتى الآن ” .

وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعامل قام بوضع سيجارة علي سطح رغيف عيش ” عجين ” ، داخل أحد المخابز التابع لمركز القحمة بعسير.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام أحد العاملين في المخبز بوضع ” سيجارة ” على سطح رغيف من العجين، داخل المخبز دون مبالاة من بالنظافة ولا بأرواح قاطنين المخبز.

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