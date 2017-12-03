نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. جمعية الإعاقة تطرح أول عرض أزياء في الشرق الأوسط لذوي الحاجة

Time منذ سنتين
Views 4119
Comment 1
بالصور.. جمعية الإعاقة تطرح أول عرض أزياء في الشرق الأوسط لذوي الحاجة

حمود العنزي (صدى):
نظم نادي المسؤولية الاجتماعية بالتنسيق مع جمعية الأطفال المُعاقين حفلاً بجامعة الملك سعود ، صباح اليوم الأحد ، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث شمل برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات بدأت بندوة خاصة بهذه المناسبة أطلق عليها " الإعاقة .. سر إبداعي " ، والتي قدمتها المدربة ميعاد العتيبي لتروي تجربتها الناجحة رغم الإعاقة .

وحرص الإعلامية السعودية لجين عمران على مشاركة أطفال الجمعية احتفالاتهم حيث أعربت عن سعادتها بالتواجد مع هذه الفئة التي تمتلك قدرات إبداعية كبيرة وغير مسبوقة ، وشددت على دعم الجمعيات الخيرية في نماء المجتمع من خلال الخدمات الجليلة التي يقدمونها بقيادة الأمير سلطان بن سلمان .

واشتمل الحفل على أول عرض أزياء يحدث على مستوى الشرق الأوسط لذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال عرض مجموعة من الأزياء الشتوية بالإضافة إلى لوحة عرض العزم ورواد الفضاء وشهداء الواجب ، بتقديم " لجين " ، والذي لاقى إعجاب الحضور وتفاعلهم مع العروض ، بمشاركة أكثر من 50 طفلاً .

 

حفل
أطفال
أخبار السعودية
عرض
أزياء
شتاء
ذوي الحاجة
Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
وين إخواني وأخواتي المعلقين علامهم غايبين من يومين.؟؟.
. راعــي الـددســـن .
ماخذ دورها الخسيس ويهاوشها .
. راعــي الـددســـن .
عفواً تصيح ـ يا دكتورخالد .
. راعــي الـددســـن .
طــيب . شكــراً على المعلومه جزاك الله خــير . . وين إخواني وأخواتي المعلقين علامهم غايبين من يومين.؟؟.
abdul
صلاة الكسوف. تري كل ركعة بطول البقرة وآل عمران ، وكل ركوع بطول البقرة وآل عمران. ولا تنس ان الركعتين بها اربع ركوعات علي ارجح الاقوال. فيا اخا الددسن، اما انهم لا يزالون في الصلاة، او لسّاتهم نامين من عناء الوقوف والركوع، وتحياتي.

أخر الأخبار

بالفيديو .. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بطرافة أختها
بالفيديو .. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بطرافة أختها
Time منذ 11 دقيقة Views 1075
أعوام توقف فيها موسم الحج بسبب الأوبئة
أعوام توقف فيها موسم الحج بسبب الأوبئة
Time منذ 14 دقيقة Views 1199
زواج مختصر في زمن الكورونا
زواج مختصر في زمن الكورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 204
مشادة كلامية بين كويتية ومصري
مشادة كلامية بين كويتية ومصري
Time منذ 20 دقيقة Views 228
مذيع الـ MBC يمازح زميلته
مذيع الـ MBC يمازح زميلته
Time منذ 20 دقيقة Views 198
هل يجب غسل التمر قبل أكله
هل يجب غسل التمر قبل أكله
Time منذ 21 دقيقة Views 236
فزعه غير
فزعه غير
Time منذ 22 دقيقة Views 168
ماكرون يُكشر عن أنيابه لأردوغان: «يلعب لعبة خطيرة»
ماكرون يُكشر عن أنيابه لأردوغان: «يلعب لعبة خطيرة»
Time منذ 22 دقيقة Views 1254
منة فضالى تشارك في "زنزانة ٧"
منة فضالى تشارك في "زنزانة ٧"
Time منذ 28 دقيقة Views 1110
وزارة الأوقاف المصرية تدعم قرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدوة
وزارة الأوقاف المصرية تدعم قرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدوة
Time منذ 42 دقيقة Views 1328