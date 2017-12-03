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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. " الغذاء والدواء " تُغلق 4 منشآت غذائية بالرياض وجدة

Time منذ سنتين
Views 2469
بالصور.. " الغذاء والدواء " تُغلق 4 منشآت غذائية بالرياض وجدة

نايف السالم (صدى):
شنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عدد من الحملات التفتيشية على المحلات الغذائية في جدة والرياض.

وأسفرت الحملات عن إغلاق مصنع معجنات وحلويات بالمدينة الصناعية الثانية في الرياض؛ بسبب مخالفات صحية وفنية، وعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة وعدم الالتزام بوضع البيانات كاملة على البطاقة الغذائية.

كما أسفرت الحملات التفتيشية على مستودعات ومعامل الأغذية في محافظة جدة، عن إغلاق 3 منشآت؛ بسبب مخالفات تؤثر على سلامة المنتجات مثل وجود حشرات ومخلفات قوارض.

و سجّلت فرق التفتيش 193 مخالفة للاشتراطات الصحية في منشآت غذائية، وصادرت وأتلفت نحو 450 كيلوغرامًا من الأغذية (بهارات ومخبوزات وشاي وصلصلة وفواكه معلبة)، بسبب انتهاء فترة صلاحية بعضها وسوء تخزين بعضها الآخر.

 

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
واش راك لا باس🙂كيف حالك هل انتي بخير دهر❤طمنيناعنك عسا منتي بفرنسا بها الآوضاع الله يعافي عباده🤲
ابوبدر
عليها من الله ما تستحق
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله لايحوجنا🤲
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي مرضى المسلمين ويكفيناالشر🤲
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كورونا أظهر العجائب😐

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