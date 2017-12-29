الاتفاق على أعتاب التعاقد مع ليبان عبدي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، أن ادارة خالد الدبل، لنادي الاتفاق، باتت قريبة من حسم التعاقد مع اللاعب ليبان عبدي من أجل أن يمثل الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية من اجل ان يعوض الإسباني كاليخون الذي تم توقيع مخالصة مالية معه بإتفاق الطرفين.

ويتواجد عبدي الذي يحمل الجنسية النرويجية ومن ينحدر من أصوال أفريقية وهو المولود في الصومال مع فريق هاوجسوند واستطاع خلال هذا الموسم أن يسجل 7 اهداف 5 منها في الدوري النرويجي.

وسبق لعبدي أن خاض تجارب احترافية خارج النرويج بعدما لعب في تركيا مع ريزة سبور لمدة موسمين وقضي عامين في البرتغال مع فريقي أكاديمكا واولينانسي والفترة الأطول فقد كانت في بلغاريا ولمدة ستة مواسم فيرنكفاروس إضافة إلى ليفاسكي صوفيا.