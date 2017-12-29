بالفيديو.. سيارة دورية لتأمين الطريق للمواطنين من الضباب الكثيف

علي القحطاني(صدى):

نال مقطع فيديو متداول لسيارة دورية تسير كدليل أمام السيارات في طريق مليء بالضباب الكثيف إعجاب رواد التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع الذي نشره الصحفي يوسف الشمري تحت عنوان ” شكرا لا تكفيكم ” ، سيارة الدورية وهي تسير في طريق بالنعيرية أمام مجموعة من السيارات التي كان يصعب عليها السير على الطريق بسبب انعدام الرؤية لكثافة الضباب.

وأوضح مصور المقطع أنه شكر قائد الدورية، الذي رد بقوله إن ذلك عمله، وإنه يفعل ذلك لأنه يعرف الطريق جيدا ويمكنه السير أمامهم تحسبا لوقوع أي أضرار، لا قدر الله، وإنه سيستمر معهم حتى ينتهي الضباب، رافضا إبلاغهم باسمه حتى يقدموا له الشكر.