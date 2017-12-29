عشرات المصابين من الفلسطينيين إثر اشتباكات مع الاحتلال في قطاع غزة
تعرض فلسطينيون للإصابة باختناق إثر مواجهات متواصلة في مناطق التماس بقطاع غزة اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة 15 فلسطينيًا على الأقل بالإضافة إلى 45 حالة أخرى .
ومن جانبها ، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا تفيد خلاله إصابة أربعة أشخاص برصاص في القدم في حالة متوسطة ، فيما أصيب اثنين بالأطراف وحالتهما متوسطة في شرق جباليا ، وتعرض 5 آخرين للإصابة بالأطراف السفلية جراء طلقات رصاص شرق خان يونس ، وأصيب اثنين بعيارات نارية شرق جباليا ، وإصابة مواطن فلسطيني بقنبلة غاز بالبطن شرق غزة في حالة متوسطة .
وكانت مواجهات قد اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينين من كافة المحافظات عقب صلاة الجمعة اليوم ، حيث استخدم الاحتلال خلالها رصاص معدني مغلف بالمطاط ، بالإضافة إلى قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، مما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1856 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم انصر الفلسطينيين على الصهاينه المعتدبن