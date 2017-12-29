عشرات المصابين من الفلسطينيين إثر اشتباكات مع الاحتلال في قطاع غزة

غزة(صدى):

تعرض فلسطينيون للإصابة باختناق إثر مواجهات متواصلة في مناطق التماس بقطاع غزة اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة 15 فلسطينيًا على الأقل بالإضافة إلى 45 حالة أخرى .

ومن جانبها ، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا تفيد خلاله إصابة أربعة أشخاص برصاص في القدم في حالة متوسطة ، فيما أصيب اثنين بالأطراف وحالتهما متوسطة في شرق جباليا ، وتعرض 5 آخرين للإصابة بالأطراف السفلية جراء طلقات رصاص شرق خان يونس ، وأصيب اثنين بعيارات نارية شرق جباليا ، وإصابة مواطن فلسطيني بقنبلة غاز بالبطن شرق غزة في حالة متوسطة .

وكانت مواجهات قد اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينين من كافة المحافظات عقب صلاة الجمعة اليوم ، حيث استخدم الاحتلال خلالها رصاص معدني مغلف بالمطاط ، بالإضافة إلى قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، مما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين.