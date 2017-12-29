ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الجولة الـ16

نواف السالم(صدى):

على الرغم من تصدر الأهلي طوال الجولات السابقة ضمن لقاءات دوري المحترفين ، إلا أن الهلال تمكن من التفوق في الجولة الـ16 ليصعد إلى الصدارة بـ33 نقطة في رصيده بفارق نقطتين عن الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 31 نقطة .

وتمكن النصر من تحقيق المرتبة الثالثة برصيد27 نقطة ، فيما احتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 25 نقطة ، ليحصل الاتحاد على المركز الخامس برصيد 23 نقطة ، ويليه الشباب في المركز السادس بفارق نقطة حيث حصل على 22 نقطة في رصيده .

واحتل التعاون المرتبة السابعة بـ 20 نقطة في رصيده ، فيما حصل الباطن على المركز الثامن برصيد 20 نقطة ، ويليه الفيحاء بالمركز التاسع برصيد 19 نقطة ، والفتح في المركز العاشر برصيد 18 نقطة .

فيما وصل القادسية إلى المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة ، ويليه الاتفاق في المرتبة الثانية عشر بـ14 نقطة في رصيده ، ومن ثم أحد في المركز الثالث عشر بـ 14 نقطة في رصيده ، ليتذيل الرائد قائمة ترتيب الفرق في هذه الجولة ويحصل على 12 نقطة فقط في رصيده .

