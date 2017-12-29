بالفيديو.. تسجيل 61 مخالفة مرورية في 5 دقائق بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكن فريق رصد المخالفات المرورية، من تسجيل 61 مخالفة مرورية في خمس دقائق، في مسافة لم تتجاوز ثلاثة كيلومترات في أحد شوارع مدينة الرياض.

كانت أغلبها مخالفات وقوف خاطئ، في حين رصدت مخالفات أخرى كعكس السير وعدم الالتزام بالمسار، وغيرها.

