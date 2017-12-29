بالفيديو.. تسجيل 61 مخالفة مرورية في 5 دقائق بالرياض
تمكن فريق رصد المخالفات المرورية، من تسجيل 61 مخالفة مرورية في خمس دقائق، في مسافة لم تتجاوز ثلاثة كيلومترات في أحد شوارع مدينة الرياض.
كانت أغلبها مخالفات وقوف خاطئ، في حين رصدت مخالفات أخرى كعكس السير وعدم الالتزام بالمسار، وغيرها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40799 ] نشر منذ 39 دقيقة
على قولة عنتر : وما اكثر الأخطاء حين تعدها ، تجدها في عدد الثواني ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله اكبر ٦١مخالفه في ٥ دقايق اجل حنا لو سقنا وش بيصير 😂😂😂عزا الله فلحنا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 22 دقيقة
وش هالخرابيش…
روحو لمبنى الجوازات فقط .. تلقون 300 مخالفة وقوف خاطئ… المراجعين ما لاقين مواقف
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6287 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذي سواقة الذكور 😂😂😂😂