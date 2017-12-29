  • الجمعة 29

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. نتائج مباريات دوري المحترفين في الجولة الـ16

نتائج مباريات دوري المحترفين في الجولة الـ16

نتائج مباريات دوري المحترفين في الجولة الـ16
ماجد محمد(صدى):

انتهت مباريات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين اليوم الجمعة بفوز النصر على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، فيما حقق الشباب ضمن لقاءات هذه الجولة فوزًا على الباطن بهدف نظيف دون رد .

وتمكن الرائد والفتح من تحقيق التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، فيما فاز الهلال على أحد برباعية مقابل هدف واحد فقط .

وعاد التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الفيصلي والاتحاد بثلاثية لكل فريق ، فيما سحق التعاون نظيره الفيحاء برباعية نظيفة دون رد، لتؤجل مباراة القادسية والاتفاق إلى 21 فبراير المقبل .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *