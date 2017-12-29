نتائج مباريات دوري المحترفين في الجولة الـ16

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباريات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين اليوم الجمعة بفوز النصر على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، فيما حقق الشباب ضمن لقاءات هذه الجولة فوزًا على الباطن بهدف نظيف دون رد .

وتمكن الرائد والفتح من تحقيق التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، فيما فاز الهلال على أحد برباعية مقابل هدف واحد فقط .

وعاد التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الفيصلي والاتحاد بثلاثية لكل فريق ، فيما سحق التعاون نظيره الفيحاء برباعية نظيفة دون رد، لتؤجل مباراة القادسية والاتفاق إلى 21 فبراير المقبل .

