وظائف شاغرة للمواطنات بغرفة الرياض التجارية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنات في شركتين بالقطاع الخاص هم ستيلكيس الجريسي المحدودة وشركة لش التجارية، لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة.

وأبرزت الشركة الوظائف المتاحة تحت مسمى :

ممثلة خدمة عملاء.

محللة نظم.

موظفة استقبال.

كاتبة جناح.

بائعة.

ولفتت الغرفة التجارية إلى أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية بفرع السيدات في غرفة الرياض بطريق الملك عبدالله ، بدءاً من الإثنين الموافق الأول من يناير المقبل ولمدة 3 أيام في تمام التاسعة صباحًا ، وللاستفسار ومعرفة التفاصيل يرجى التواصل على الهواتف التالية :

(0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول ( هنا ) .

