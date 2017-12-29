تعاون تنموي وعسكري بين الكويت والمملكة

علي القحطاني(صدى):

قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما لقيه من حفاوة وكرم الضيافة خلال استقبال جلالته له والوفد العسكري المرافق له من أبناء الأسرة الحاكمة خلال زيارته للمملكة.

وقال إنه نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إلى أخيهما خادم الحرمين الشريفين وتمنياتهما للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بدوام التقدم والرفعة والازدهار.

وأكد ” الأحمد ” ، أن زيارته للمملكة تأتي في إطار المشاورات الأخوية المستمرة بين البلدين الشقيقين ودعم العلاقات التاريخية الوطيدة التي أرسى قواعدها خادم الحرمين الشريفين وأخوه صاحب السمو الأمير حفظهما الله ورعاهما.

وتابع أنه ناقش خلال لقاء أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان القضايا التنموية والعسكرية التي تهم البلدين إضافة إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية صاحب السمو الأمير 2035.

وأوضح النائب الأول ووزير الدفاع أنه وجه الدعوة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لزيارة بلده.