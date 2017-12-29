  • الجمعة 29

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مواطن يحضر الشاي فوق سطح مسبح

بالفيديو.. مواطن يحضر الشاي فوق سطح مسبح

بالفيديو.. مواطن يحضر الشاي فوق سطح مسبح
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يدعى أسعد سعود من الدمام ، حيث كان يعد الشاي بطريقة غريبة فوق سطح مياه مسبح .

وأثار مقطع الفيديو ذهول الجمهور ، حيث يظهر ” سعود ” وهو يحضر موقد الشاي والإبريق والفنجان والسكر والشاي ، ليضعهما فوق مربع بلاستيكي يساعد على الطفو ، ومن ثم أكمل إعداد الشاي وتناوله وسط المسبح .


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40799 ] نشر منذ 1 ساعة

يانواخذ اخذوني معاكم ,, أوووه يامال ,,

[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 32 دقيقة

مو برد واشلون يسبح المهوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *