بالفيديو.. مواطن يحضر الشاي فوق سطح مسبح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يدعى أسعد سعود من الدمام ، حيث كان يعد الشاي بطريقة غريبة فوق سطح مياه مسبح .
وأثار مقطع الفيديو ذهول الجمهور ، حيث يظهر ” سعود ” وهو يحضر موقد الشاي والإبريق والفنجان والسكر والشاي ، ليضعهما فوق مربع بلاستيكي يساعد على الطفو ، ومن ثم أكمل إعداد الشاي وتناوله وسط المسبح .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40799 ] نشر منذ 1 ساعة
يانواخذ اخذوني معاكم ,, أوووه يامال ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6633 ] نشر منذ 48 دقيقة
سبحه😁☺
بنت النور[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 32 دقيقة
مو برد واشلون يسبح المهوي
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1856 ] نشر منذ 28 دقيقة
هياط من نوع اخر