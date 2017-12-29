بالفيديو.. مواطن يحضر الشاي فوق سطح مسبح

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يدعى أسعد سعود من الدمام ، حيث كان يعد الشاي بطريقة غريبة فوق سطح مياه مسبح .

وأثار مقطع الفيديو ذهول الجمهور ، حيث يظهر ” سعود ” وهو يحضر موقد الشاي والإبريق والفنجان والسكر والشاي ، ليضعهما فوق مربع بلاستيكي يساعد على الطفو ، ومن ثم أكمل إعداد الشاي وتناوله وسط المسبح .

