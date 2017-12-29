شؤون المسجد النبوي توضح حقيقة تفريغ الروضة للاعبي الهلال

علي القحطاني(صدى):

نفت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق مسجد الروضة الشريفة وتفريغه من المصليين لصالح لاعبي فريق الهلال خلال زيارتهم له .

وأصدرت وكالة الرئاسة تصريح لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر ” ، قائلة ” تصرح وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تفريغ الروضة الشريفة ومنطقة السلام على الرسول وصاحبيه رضي الله عنهما للاعبي فريق الهلال السعودي أثناء زيارتهم للمسجد النبوي غير صحيح.. وتؤكد وكالة الرئاسة أن الدخول للروضة الشريفة لصلاة النوافل وزيارتها يتم بعد فروض الصلوات المكتوبة عن طريق التفويج المعتاد للمجموعات التي تصل للروضه مع مسار الزيارة بمعدل ربع ساعة لكل فوج ” .

وتابعت الوكالة في تغريدة أخرى لها ” تم دخول مجموعة فريق الهلال إلى الروضة مثل غيرهم من الزائرين للروضة الشريفة… وإذ تعلن ذلك وكالة الرئاسة فهي تأمل من الجميع أخذ الأخبار من مصادرها وجهاتها الرسمية ” .