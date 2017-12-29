” جنرال إليكتريك ” تعلن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة جنرال إليكتريك المتخصصة في الصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات، للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وعدد من الشركات التابعة لها بالظهران والأحساء .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة على مسمى :

– مدير الهندسة الإقليمي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم التقني أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– فني ميكانيكي/ كهربائي: شهادة الدبلوم التقني أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، أو الميكانيكية).

– فني صيانة: شهادة الدبلوم التقني أو درجة البكالوريوس في المجال الميكانيكي.

ولفتت شركة جنرال إليكتريك إلى أن التقديم متاح بدءاً من 28 ديسمبر الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .