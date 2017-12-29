9 معلومات عن منفذ هجوم كنيسة حلوان بالقاهرة وسجله الإرهابي

القاهرة(صدى):

أفادت وزارة الداخلية المصرية، هوية منفذ هجوم كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة، والذي وقع اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية بإنه في إطار جهود وزارة الداخلية في التصدى للحادث الإرهابي الذى إستهدف كنسية مارمينا بمنطقة حلوان، وأسفر عن إستشهاد أمين شرطة وعدد 6 من المواطنين وإصابة 4 آخرين والذي سبقه قيام منفذ الحادث بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس، مما أدى إلى إستشهاد مواطنين إثنين تواجدا داخل المحل، ونجاح القوات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة ومحيطها في إصابة منفذ الحادث وضبطه وبحوزته السلاح الآلى المستخدم فى الحادث وعبوة متفجرة محلية الصنع.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن منفذ هجوم كنيسة مارمينا.

1-هو إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى.

2- من مواليد 4/7/1984، ويعمل عامل ألوميتال.

3- له محل إقامة بشارع منشية السد حلوان القاهرة.

4- اتخذ عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لإختبائه.

5- من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذي تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على مركبة تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016.

6- شارك في حادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف مساء أمس 28 ديسمبر الجارى والذى أسفر عن إستشهاد عدد 3 من العاملين بالمنفذ موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 الجاري نظراً لخلفياتهم العسكرية السابقة.

7- كما شارك في حادث التعدى على أحد المقاهى بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجارى والذى أسفر عن مصرع عدد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين “موضوع القضية رقم 5885/2017 إدارى العياط ” نظراً لقناعته بتكفير لعب ” الطاولة ” بالمقاهى .

8- وشارك في حادث التعدى على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ ” 5 ” يوليو 2017 والذى أسفر عن إستشهاد عدد 3 من العاملين بالمنفذ ” موضوع القضية رقم ” 217/2017 ” إدارى غرب القاهرة العسكرية ” نظراً لخلفياتهم العسكرية السابقة .

9- تسبب في حادث مقتل مواطن والإستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 ” موضوع القضية رقم 91501/2016 ” جنح حلوان ” .