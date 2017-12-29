استنفار أمني في عدد من المدن الإيرانية لقمع المتظاهرين

طهران(صدى):

أفاد مصدر، اليوم الجمعة، أن النظام الإيراني قام بتعزيزات عسكرية، واستنفار أمني في عدد من المدن الإيرانية لقمع المتظاهرين.

وفرقت الشرطة الإيرانية، الجمعة متظاهرين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمنشاه في غرب البلاد،وذلك بعد يوم على احتجاجات في مشهد ضد سياسات طهران.