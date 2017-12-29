الحمض النووي يحسم نزاع على مليون دولار

بانكوك(صدى):

حسم تحليل الحمض النووي النزاع على ملكية مليون دولار في تايلاند، عقب أن لجأت الشرطة إليه لتحديد الفائز ببطاقة يانصيب، ادعى شخصان امتلاكها.

وتعود القضية عندما قدم بريشا كرايكروان، وهو مدرس في الخمسين من العمر، شكوى بحجة أنه أضاع بطاقة اليانصيب الفائزة، غير أن جائزة السحب، المقدرة بثلاثين مليون بات 919 ألف دولار تقريبًا، كانت قد ذهبت إلى شارون ويمونبار، وهو شرطي متقاعد في الثانية والستين من العمر.