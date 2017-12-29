” الحصيني ” : تقلبات جوية متوقعة في يناير المقبل

حمود العنزي(صدى):

حذر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من تقلبات جوية خلال يناير المقبل على أجزاء من المملكة تختلف من مكان إلى آخر يوميًا .

وعلق ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار.. متوقع بمشيئة الله مرور عدة منخفضات جوية في شهر يناير القادم وبالتالي تقلبات جوية مابين انخفاض وارتفاع في الحرارة ورياح متقلبة قد ثير الغبار مع أمطار متفاوتة تختلف أماكنها من يوم الى آخر ” .