شاب يقتل طفل دهسا بسيارته في جنوب القنفذة

نايف السالم(صدى):

لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة يقودها شاب متهور، اليوم الجمعة، أثناء تواجده برفقة أهله في نزهة عائلية، بمنتزهات بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة.

وأشارت شهود عيان، أن الطفل داهمته سيارة أودت بحياته، وفر السائق ولازال البحث عنه جاريا.

يأتي ذلك فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث، حيث تم نقل الجثمان لمستشفى جنوب القتفذة، لحين اكتمال الإجراءات.