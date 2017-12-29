شاب يقتل طفل دهسا بسيارته في جنوب القنفذة
لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة يقودها شاب متهور، اليوم الجمعة، أثناء تواجده برفقة أهله في نزهة عائلية، بمنتزهات بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة.
وأشارت شهود عيان، أن الطفل داهمته سيارة أودت بحياته، وفر السائق ولازال البحث عنه جاريا.
يأتي ذلك فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث، حيث تم نقل الجثمان لمستشفى جنوب القتفذة، لحين اكتمال الإجراءات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40799 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يشفع به لوالديه ,, ويحسن عزاهم ,, آمين ,,
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6287 ] نشر منذ 11 دقيقة
حسبي الله عليه على الأقل حاول تساعد بانقاذ الطفل ماهو تنحاش ان شاء الله يجيبونه وياخذ جزاه الشرعي