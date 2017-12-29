” عبطان ” يوجه ببدء الاستعدادات لاحتضان مباراة الأخضر والعراق الودية

نواف السالم(صدى):

بدأ السيد عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة العراقي، بالتحضير للاستعدادات اللوجستية والإدارية اليوم الجمعة، لتجهيز منتخب العراق لمباراته أمام نظيره السعودي المقرر إقامتها على ملعب البصرة الدولي يوم 26 فبراير المقبل كمباراة ودية دولية .

وأشار ” عبطان ” إلى أن الوزارة استنفرت كوادرها الفنية والإدارية للبدء بالتجهيزات اللازمة لنجاح مباراة أسود الرافدين والأخضر ، موضحًا أن مدينة البصرة الرياضية ستدخل عمليات صيانة في جميع مرافقها الإدارية والخدمية لتصبح جاهزة لاحتضان اللقاء الودي .

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير كافة متطلبات الراحة للوفد السعودي وجميع الوفود العربية والخليجية والإعلامية التي تستضيفها المنطقة.