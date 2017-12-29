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بالصور.. النصر يتغلب على الأهلي بثلاثية في دوري المحترفين

بالصور.. النصر يتغلب على الأهلي بثلاثية في دوري المحترفين
الرياض - تصوير محمد السعران(صدى):

تمكن نادي النصر من تحقيق فوز ساحق على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، خلال لقاءات اليوم الجمعة من الجولة الـ 16 في مباريات دوري المحترفين .

ونجح اللاعب عبدالعزيز الجبرين في افتتاح أهداف شباك المرمى بتسجيل الهدف الأول لفريقه النصر في الدقيقة الـ 36 من الشوط الأول ، فيما سجل اللاعب ليوناردو رودريغيز هدف النصر الثاني في الدقيقة الـ 61 ، ويليه الهدف الأخير للفريق الذي سدده اللاعب محمد فوزير في الدقيقة الـ76 من الشوط الثاني بالمباراة .

ومن جانب الأهلي، تمكن الأهلي من تخفيف حدة الخسارة بتسجيل اللاعب إيوانيس فيتفاتزيديس للهدف الوحيد للفريق في الدقيقة الـ 59 من الشوط الثاني .


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