المنتخب البحريني يتأهل لنصف النهائي بتعادله مع قطر

ماجد محمد(صدى):

تمكن المنتخب البحريني من الحفاظ على التعادل الإيجابي مع المنتخب القطري بهدف لكل فريق اليوم الجمعة، خلال لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين .

وسدد الهدف الأول للأحمر اللاعب علي مدن في الدقيقة الـ57 من الشوط الثاني ، فيما سجل اللاعب حسن الهيدوس هدف فريقه القطري الوحيد في الدقيقة الـ45 قبل منتصف المباراة من ضربة جزاء.

وبهذا التعادل يحصد المنتخب البحريني المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ5 نقاط في رصيده ، فيما يودع المنتخب القطري بطولة نصف النهائي للكأس بعد احتلاله المركز الثالث برصيد4 نقاط في المجموعة الثانية .