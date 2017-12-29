تقارير: حكومة ” ترامب ” الأعلى استقالة في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

سجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام الأول من عملها ، رقمًا قياسيًا في نسبة الاستقالات وانسحابات الموظفين والتي تفوق أي إدارة رئاسية أخرى في تاريخ البلاد ، وجاء ذلك على الرغم من حرص ” ترامب ” على اختيار فريقه بنفسه .

ووفقًا لتقارير صدرت عن معهد ” بروكينغس ” الأمريكي للأبحاث ، فإن 34% من كبار المسؤولين تقدموا باستقالتهم من مناصبهم في حكومة الرئيس الأمريكي الحالي قبل مرور عام .

فيما كشف التقرير أن إدارة رونالد ريغان والتي تعد ثاني أعلى حكومة في تاريخ البلاد في معدل الاستقالات ، شهدت مغادرة 17% من كبار المساعدين خلال العام الأول عام 1981 وهو ما يعد أقل بمرتين من عدد استقالات موظفي ” ترامب ” .

ومن جانبها ، شهدت الإدارة الأمريكية خلال العام الأول مغادرة أبرز الأسماء من الحكومة والتي كان من ضمنها مستشار الأمن القومي مايكل فلين الذي استغرق في منصبه 25 يومًا فقط ، بالإضافة إلى رينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض السابق والمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض شون سبايسر .