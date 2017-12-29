بعد صراع بينهما.. أغنى رجل في الهند يشتري الأعمال التجارية لشقيقه

نيودلهي(صدى):

انتهت المعركة بين شقيقين مليارديرين، في الهند لصالح الأغنى منهما، حيث اشترى الأنشطة التجارية في صناعة الجوال من الآخر.

وكشفت ” Reliance communications ” المملوكة للملياردير الهندي ” أنيل امباني ” عن نيتها بيع أنشطة الجوال من منافستها ” Jio network ” المملوكة لأخيه ” موكيش ” .

وسوف تستحوذ ” جيو ” على أصول ” ريلايانس ” التي تشمل أكثر من 160 ألف كيلومتر من الألياف البصرية و43 ألف برج للجوال.

وأعلن ” أمباني ” هذا الأسبوع تخارجه من شركة الجوال بعد أشهر من معركة أسعار مع أخيه في صناعة الاتصالات الهندية.

وأوضحت ” ريلايانس ” أنها تخطط لاستغلال جميع الأموال التي ستتلقاها مقابل بيع أصول لـ ” جيو ” من أجل سداد ديونها المقدرة بسبعة مليارات دولار.