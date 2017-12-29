بعد صراع بينهما.. أغنى رجل في الهند يشتري الأعمال التجارية لشقيقه
انتهت المعركة بين شقيقين مليارديرين، في الهند لصالح الأغنى منهما، حيث اشترى الأنشطة التجارية في صناعة الجوال من الآخر.
وكشفت ” Reliance communications ” المملوكة للملياردير الهندي ” أنيل امباني ” عن نيتها بيع أنشطة الجوال من منافستها ” Jio network ” المملوكة لأخيه ” موكيش ” .
وسوف تستحوذ ” جيو ” على أصول ” ريلايانس ” التي تشمل أكثر من 160 ألف كيلومتر من الألياف البصرية و43 ألف برج للجوال.
وأعلن ” أمباني ” هذا الأسبوع تخارجه من شركة الجوال بعد أشهر من معركة أسعار مع أخيه في صناعة الاتصالات الهندية.
وأوضحت ” ريلايانس ” أنها تخطط لاستغلال جميع الأموال التي ستتلقاها مقابل بيع أصول لـ ” جيو ” من أجل سداد ديونها المقدرة بسبعة مليارات دولار.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 12 دقيقة
للمعلوميه أغنى رجل في العالم هندي الجنسيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40786 ] نشر منذ 7 دقائق
طيب ,,,