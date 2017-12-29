ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد

عادل الحربي(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – مساء يوم غد السبت ، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ورحب مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع بتشريف سمو ولي العهد لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن رعاية سموه الكريم تعد مصدر اعتزاز وفخر لمنسوبي ومحبي رياضة الفروسية كافة ، وأنها تمثل دعماً كبيراً لمسيرة النادي وتجسدَا لما يوليه سمو ولي العهد – حفظه الله – للفروسية من اهتمام ورعاية انطلاقاً من الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة الأصيلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله -.

وقال المزروع إن ما يخلد هذه المناسبة وهذا التشريف الكريم لكونها أولى الكؤوس التي يرعاها سمو ولي العهد التي تتشرف بحمل اسمه الغالي الذي ارتبط بسلسلة الإنجازات والمكتسبات الكبيرة والمتوالية التي أطلقها ورعاها سموه الرامية لرفعة الوطن وتقدمه ورخائه في جميع المجالات.

وأوضح أن نادي الفروسية قد أنهى الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة كافة وأن اللجان العاملة بالنادي قد أكملت مهامها في سبيل إنجاح الحفل الكبير بمشيئة الله، معرباً عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكداً أن هذا الدعم والتشجيع كان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليه عشاق ومتابعي هذه الرياضة.

وأعرب مدير عام نادي الفروسية عن سعادته وجميع منسوبي النادي بهذه الرعاية الكريمة من قبل سمو ولي العهد لكأسي سموه لجياد الإنتاج والمستورد التي ينتظرها ويتوق إليها محبي وجمهور رياضة الفروسية.