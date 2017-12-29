المنتخب اليمني يودع ” خليجي 23 ” بخسارته من العراق بثلاثية
نجح المنتخب العراقي في تحقيق فوز ساحق على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد ، في الجولة الثالثة والأخيرة التي أقيمت اليوم الجمعة ، ضمن لقاءات الدورة الثالثة والعشرين من كأس الخليج .
وسجل الهدف الأول لصالح العراق اللاعب علي حصني في الدقيقة الـ54 ، فيما سدد الهدف الثاني للمنتخب اللاعب علي فائز عطية في الدقيقة الـ 64 من ضربة جزاء ، ونجح مهدي كامل في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة الـ 80 من الشوط الثاني .
ويحتل المنتخب العراقي صدارة المجموعة الثانية من بطولة الخليج حيث تمكن خلال الجولات السابق من حصد 7 نقاط ، فيما يتذيل اليمن ترتيب المجموعة الثانية حيث يحصد المركز الرابع بلا نقاط في رصيده .
بوخالد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 31 دقيقة
مبروووك لأسود الرافدين يستاهلون .