المنتخب اليمني يودع ” خليجي 23 ” بخسارته من العراق بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

نجح المنتخب العراقي في تحقيق فوز ساحق على نظيره اليمني بثلاثة أهداف دون رد ، في الجولة الثالثة والأخيرة التي أقيمت اليوم الجمعة ، ضمن لقاءات الدورة الثالثة والعشرين من كأس الخليج .

وسجل الهدف الأول لصالح العراق اللاعب علي حصني في الدقيقة الـ54 ، فيما سدد الهدف الثاني للمنتخب اللاعب علي فائز عطية في الدقيقة الـ 64 من ضربة جزاء ، ونجح مهدي كامل في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة الـ 80 من الشوط الثاني .

ويحتل المنتخب العراقي صدارة المجموعة الثانية من بطولة الخليج حيث تمكن خلال الجولات السابق من حصد 7 نقاط ، فيما يتذيل اليمن ترتيب المجموعة الثانية حيث يحصد المركز الرابع بلا نقاط في رصيده .