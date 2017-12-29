مؤتمر ” ماراثون الألوان ” يدشن انطلاقته القادمة في كورنيش القطيف

حسين العلي(صدى):

دشن رئيس مهرجان ماراثون الألوان الخيري الإعلامية مريان الصالح المؤتمر الإعلامي بمشاركة اللجنة العليا المنظمة للفعالية مساء الخميس بمقر جمعية القطيف الخيرية .

وافتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، تلاه عرض كلمة مصورة لمحافظ محافظة القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان حيث ” دعا الجميع لإنجاح هذه المبادرة وهذه الانشطة لما فيها من النفع للمجتمع ، ولكونها تتوافق مع رؤية المملكة 2030 م ، من خلال بث روح الوعي بالمجتمع ، شاكرًا مريان الصالح وجميع القائمين على الماراثون لإظهاره بالصورة الجميلة” حيث سيقام هذا المارثون على كورنيش القطيف في الاول وثاني وثالث ايام شهر جمادى الاولى .

كما القى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل كلمة ” هنأ فيها القائمين على هذه المبادرة” واصفاً اياها بـ ” الخيرة ” .

ومن جانب آخر ركز رئيس مركز الامتياز الطبي الدكتور ابراهيم بوخمسين على ” أهمية ممارسة الرياضة وتأثيراتها الإيجابية ، أوضح خلالها ما سيقدمه المركز من دعم ميداني متنوع لها ” .

و خلال فقرات المؤتمر وجلسة الحوار مع رئيس المهرجان تم ” استعراض اهداف الفعالية التي كانت تسعى لترجمة اهداف رؤية 2030 من حيث رفع ‏نسبة ممارسة الرياضة من 13% الى 40%و توعية المجتمع بأهمية الرياضة المجتمعية و التثقيف والترفيه وتعليم أبناء المجتمع قوة التحمل والصبر و ايجاد متنفس صحي توعوي ترفيهي وزيادة التأثير الإيجابي الذي سينعكس على صحة ونفسية أبناء المجتمع و استثمار اوقات العوائل عبر أجواء المهرجان وفعالياته المتنوعة المفيدة كما انها حافز و تشجيع الافراد للانخراط في العمل الخيري و التطوعي ” كما تم الإجابة على الاسئلة المطروحة من قبل الصحفيين والإعلاميين .

وحول الفعاليات المصاحبة للماراثون المقام تحت مظلة جمعية الجارودية الخيرية ” بيت الألوان ، ٤ معارض فنية [ تشكيلي – فوتغرافي – رقمي -خط عربي ]دورة الخوص بالألوان ، مسرحيات ، أمسية موسيقية ، أمسية شعرية ، أفلام سينمائية ، عروض التنين الصيني ، مرسم حر ، الركن الصحي، مبادرة كلنا للوطن ، السيارات الكلاسيكية و البايكرز، الألعاب الهوائية ، الحناء ، الرسم على الوجه ، مسابقات وجوائز، اضافة الى تواجد الفود ترك و الاسر المنتجة ” .

يذكر ان المؤتمر ” حظي بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة حيث شارك فيه عدد كبير من الصحف الورقية و الإلكترونية ، التلفزيون السعودي ” و في نهاية المؤتمر تم توقيع العقود مع الجهات الراعية والداعمة اعلامياً .