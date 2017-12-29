مصرع نجل مذيع قناة المسيرة الحوثية في معارك الخوخة باليمن

فهمي محمد(صدى):

أفاد مصادر، اليوم الجمعة، مصرع نجل المذيع بقناة المسيرة الحوثية عبدالسلام جحاف، في معارك الخوخة باليمن، مع عدد من المقاتلين الحوثيين.

واكدت مصادر، أن ضياء عبدالسلام جحاف لقى مصرعه اثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مديرية الخوخة غرب محافظة الحديدة باليمن.

جاء ذلك بعد أن صد رجال الجيش اليمني زحف للحوثيين شرق مزارع اليابلي التابعه لمديريه الخوخه أسفر عنه مقتل أكثر من 70 حوثياً كانوا قد تسللوا إلى المنطقة عبر ” موترات ” في محاولة لتجنب طيران الأباتشي، لكن تلك الخطة باءت بفشل ذريع.