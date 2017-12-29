هزة أرضية قوية بأبين اليمنية تؤدي لنفوق الحيوانات

فهمي محمد(صدى):

تعرضت منطقة الفرع التابعة لمديرية الوضيع بالمحافظة اليمنية أبين إلى هزة أرضية قوية اليوم الخميس ، لم ينتج عنها أي أضرار بشرية .

ووفقًا لمصادر يمنية ، فقد أسفرة الهزة عن انهيارات صخرية على ممر مياه كانت الحيوانات به ، وهو ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي والحمير .