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هزة أرضية قوية بأبين اليمنية تؤدي لنفوق الحيوانات

هزة أرضية قوية بأبين اليمنية تؤدي لنفوق الحيوانات
فهمي محمد(صدى):

تعرضت منطقة الفرع التابعة لمديرية الوضيع بالمحافظة اليمنية أبين إلى هزة أرضية قوية اليوم الخميس ، لم ينتج عنها أي أضرار بشرية .

ووفقًا لمصادر يمنية ، فقد أسفرة الهزة عن انهيارات صخرية على ممر مياه كانت الحيوانات به ، وهو ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي والحمير .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40786 ] نشر منذ 49 دقيقة

الحمد لله على سلامة البشر ,, وربنا يعوضهم في مواشيهم خير ,, آمين ,,

اللهم اجمنا بحماك ,, ياكريم ,, آمين ,,

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