هزة أرضية قوية بأبين اليمنية تؤدي لنفوق الحيوانات
تعرضت منطقة الفرع التابعة لمديرية الوضيع بالمحافظة اليمنية أبين إلى هزة أرضية قوية اليوم الخميس ، لم ينتج عنها أي أضرار بشرية .
ووفقًا لمصادر يمنية ، فقد أسفرة الهزة عن انهيارات صخرية على ممر مياه كانت الحيوانات به ، وهو ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي والحمير .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1850 ] نشر منذ 1 ساعة
من علامات الساعه كثرة الزلازل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40786 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله على سلامة البشر ,, وربنا يعوضهم في مواشيهم خير ,, آمين ,,
اللهم اجمنا بحماك ,, ياكريم ,, آمين ,,