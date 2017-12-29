الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع الحوثيين بجبل حبشي

فهمي محمد(صدى):

شنت قوات الجيش الشرعي اليمني هجومًا نوعيًا على مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية جبل حبشي الواقعة غربي محافظة تعز ، حيث تمكنت القوات من التسلل إلى مواقع الحوثيين في منطقة الاشروح وقامت بتفجير عربة عسكرية تابعة للميليشيا .

ووفقًا لمصادر يمنية ، فقد دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيا في الأطراف الغربية للمنطقة ، مما أسفر عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية الحوثية وإصابة آخرين ، كما تمكنت قوات الجيش من أسر أحد العناصر والذي يدعى سمير محمد بجاس المكنى بـ ” أبو حبيب ” .