” آل الشيخ ” يقرر تخفيض الحد الأعلى لتذاكر الدرجة الموحدة
أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرر تخفيض الحد الأعلى لتذاكر الدرجة الموحدة في ملاعب المملكة ، ليصبح 20 ريالاً كحد أقصى، حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من 50 ريالا.
ووجه ” آل الشيخ ” ، تقديم 28 سيارة للسحب عليه خلال مباريات الجولات الأربع القادمة، بالتنسيق مع الشركات الراعية للمسابقة.
يأتي ذلك حرصًا من ” آل الشيخ ” على منح مختلف الجماهير فرصة الحضور والتشجيع، والمؤازرة لفرقهم، خلال المباريات المقبلة.
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