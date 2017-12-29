” آل الشيخ ” يقرر تخفيض الحد الأعلى لتذاكر الدرجة الموحدة

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرر تخفيض الحد الأعلى لتذاكر الدرجة الموحدة في ملاعب المملكة ، ليصبح 20 ريالاً كحد أقصى، حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من 50 ريالا.

ووجه ” آل الشيخ ” ، تقديم 28 سيارة للسحب عليه خلال مباريات الجولات الأربع القادمة، بالتنسيق مع الشركات الراعية للمسابقة.

يأتي ذلك حرصًا من ” آل الشيخ ” على منح مختلف الجماهير فرصة الحضور والتشجيع، والمؤازرة لفرقهم، خلال المباريات المقبلة.