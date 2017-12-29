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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بالمملكة الأسبوع المقبل

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بالمملكة الأسبوع المقبل
خالد الضبيبي(صدى):

حذرت إدارة التحاليل والتوقعات بهيئة الأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية تخيم على مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل ، بدءاً من الأحد وحتى الثلاثاء القادم بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل .

ولفتت إدارة الهيئة إلى هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار خلال هذه الفترة ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية حيث تمتد من الأحد إلى مكةالمكرمة والمدينة المنورة ومن ثم تنتقل إلى الرياض والقصيم والشرقية .

وأشارت الهيئة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال تلك الفترة ، مصحوبًا برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال وغرب المملكة لتعيق عملية الرؤية الأفقية بدءاً من الإثنين المقبل ، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى صفر على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية .

 


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