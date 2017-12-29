بالفيديو.. الأحوازيون يحتجون ويطالبون بخروج نظام الملا

طهران(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الجمعة، أن الأحوازيون ينضمون للاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية، مطالبين بخروج نظام الملالي من الإقليم.

ونظم مئات الإيرانيين احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، وبلدات أخرى، حيث ركز المحتجين في انتقاداتهم على حكومة الرئيس حسن روحاني.