بالفيديو.. الأحوازيون يحتجون ويطالبون بخروج نظام الملا
أفادت مصادر، اليوم الجمعة، أن الأحوازيون ينضمون للاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية، مطالبين بخروج نظام الملالي من الإقليم.
ونظم مئات الإيرانيين احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، وبلدات أخرى، حيث ركز المحتجين في انتقاداتهم على حكومة الرئيس حسن روحاني.
🔴#عاجل_همسايه |
الأحوازيون ينضمون للاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية ويطالبون بخروج #نظام_الملالي من #الاقليم.#همسايه #إيران_تنتفض #آزادى_ايران #تهران #مشهد #الأحواز_العربية #مازندران #قوتشان #قم #اصفهان #ُخراسان_رضوى #يزد #تبريز #كرمانشاه pic.twitter.com/j9j0NSg3oV
— همسايه (@Hmsayh) December 29, 2017
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