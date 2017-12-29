الرعاة الاعلاميين لـ ” ماراثون الالوان ” يوقعون العقود استعدادًا لانطلاقه

حسين العلي(صدى):

وقع عدد من الرعاة الاعلاميين لمهرجان ” ماراثون الألوان الخيري ” من الصحف المحلية والجرائد عقد الرعاية مع رئيس المهرجان ماريان الصالح ، استعدادًا لانطلاقه مطلع الشهر القادم في الواجهة البحرية لكورنيش القطيف .

واحتوى العقدالذي تم توقيعه مساء الخميس في المؤتمر الاعلامي لمهرجان” الألوان الخيري ” على عدة بنود للطرفين وكان اولها خاص بالطرف الأول وهو ” ادارة المهرجان”، وهو وضع شعار الصحيفة على كل اعلانات مهرجان ماراثون الالوان الخيري الذي سيقام على كورنيش القطيف .

وكان الثاني هو ذكر الصحيفة في التقارير الاخبارية الصادرة من المركز الاعلامي كراعي اعلامي مع الاعلان عن الصحيفة في الصفحات الرئيسية للمهرجان ثالثًا ، والرابع هو توزيع نسخ للصحيفة أيام اقامة المهرجان بالنسبة ل” الصحف الورقية “.

وفي هذا السياق. تم وضع بنود للطرف الثاني وهي ” الجهة الاعلامية ” أولها إعداد مادة تنسيق المهرجان وتتحدث عن فعاليته بالعموم ” مع انطلاقة المؤتمر الاعلامي “، وثانيًا هو نشر مالايقل عن ثلاثة تقارير مختلفة يوميًا مزودة بما لايقل عن أربع صور .

واحتوى البند الثالث على نشر مقاطع ڤيديو حول الفعاليات ” ان وجدت الخاصية في المواقع الالكترونية والتطبيقات “، والرابع هو ان تلتزم الصحيف بنشر الأخبار التي تصلها عبر الايميل في اليوم نفسه .