‏غرق 3 أشخاص باستراحة في المخواة

محمد بن شقيه(صدى):

صرح المتحدث الرسمي الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنه تلقت عمليات الهيئة بالمنطقة عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بلاغاً بوجود حالات غرق باستراحة بمفرق يبس، حيث وجهت العمليات أربع فرق إسعافية للموقع.

وبمباشرته وجدت ثلاث حالات متوفاه لطفل يبلغ من العمر قرابة ست سنوات وشخصين آخرين، حيث تم الكشف عليهم في الموقع وتأكدت وفاتهم.

وبين الزهراني أن الحالة الرابعة لمواطن أربعيني وجد مغمى عليه وفاقد للوعي نتيجة صدمة عصبية اصابته عند مشاهدة الموقف، حيث تم نقله لمستشفى المخواهةالعام لتلقي العلاج اللازم.