بالصور.. توافد المئات من الزوار للتعرف على تراث الأجداد بقصر مالك الشعبي

محمد واص(صدى):

يواصل قصر مالك الشعبي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع إستقبال المئات من الزوار من أبناء المحافظة وغيرها الراغبين في التعرف على تراث الأجداد ، إذ يعرض ما يتعلق بالهوية الوطنية، وبأصالة الموروث العسيري الثري بمقومات الجذب السياحي.

وقد جذب القصر أنظار العديد من زواره على إختلاف أعمارهم وجنسياتهم، واستقطب عددا من وسائل الإعلام ومن المثقفين، كما حظي بزيارة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وجميع فأت المجتمع من عدداً من طلاب وغيرهم وأصحاب الولع والشغف بالتراث .

فيما يعرض القصر عدداً من الفنون العسيرية القديمة وأبرزها فن القط العسيري ، إضافة إلى التعريف بعدد من الأدوات والأواني التي تبرز بعض الحرف الخاصة والمميزة لأهل عسير .

الجدير بالذكر أن أعداد الزوار تشهد كثافة كبيرة في أيام الأجازات تصل إلى آلاف من الزوار في أيام الجمعة والسبت بإعتبارها أيام إجازات رسمية لجميع الموظفين والطلاب .